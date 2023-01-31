Москвичам назвали лучшее время для наблюдения за зеленой кометой

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Сотрудник Московского планетария, руководитель сектора астрономического образования Александр Перхняк объяснил, когда в Московском регионе удастся рассмотреть зеленую комету, приближающуюся к Земле, передает Агентство "Москва".

"Открытая в начале прошлого года комета C/2022 E3 (ZTF) окажется на минимальном расстоянии от Земли, а это порядка 42 миллиона километров! В этот момент для земного наблюдателя она достигнет своей максимальной яркости", – объяснил Перхняк.

Специалист рассказал, что комету можно будет увидеть невооруженным взглядом, но на пределе зрения, поэтому лучше всего воспользоваться телескопом или биноклем. Оптимально наблюдать за космическим телом за городом и в предрассветные часы.

Ранее ученые Института прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша РАН представили фото пятиметрового астероида 2023 BU. Это космическое тело пролетит в 100 тысячах километров от Земли.

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