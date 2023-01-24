В РАН рассказали, как приближающаяся к Земле зеленая комета приобрела свой цвет

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В Российской академии наук рассказали о том, как приближающаяся к Земле зеленая комета приобрела свой цвет. Об этом сообщает газета "Известия".

"Окружающая ядро кометы оболочка (кома) приобрела цвет из-за окутывающего ее газа из молекул циана или двухатомного углерода", – пояснил глава экспертной группы по космическим угрозам Борис Шустов.

По его словам, кометы, которые жители Земли могут наблюдать без специальных приборов, появляются в небе ежегодно.

Ранее стало известно, что к Земле приближается долгопериодическая комета C/2022 E3, которая была открыта учеными в 2022 году.

Как отмечают канадские астрономы из Йоркского университета, в последний раз небесное тело пролетало мимо нашей планеты примерно 55 тысяч лет назад. При этом, по словам ученых, следующее приближение кометы к Земле может оказаться последним.

Максимальное сближение C/2022 E3 с Землей произойдет ночью или ранним утром 1 февраля. По расчетам исследователей, комета пройдет в 42 миллионах километров от Земли и будет видна невооруженным глазом.

Полет кометы, угрожавшей безопасности Земли, закончился столкновением с Солнцем

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