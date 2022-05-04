Ученые придумали концепцию позволяющего рассмотреть экзопланеты телескопа

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Исследователи из Института астрофизики элементарных частиц и космологии имени Кавли при Стэнфордском университете в США разработали концепцию телескопа, который позволяет рассмотреть в тысячу раз больше деталей, чем другая мощнейшая технология. Об этом сообщает "Газета.ру".



Ученые Александр Мадурович и Брюс Макинтош рассмотрели эффект искривления гравитацией пространства-времени в применении к наблюдениям планет за пределами Солнечной системы. Исследователи разместили телескоп таким образом, чтобы изучаемая экзопланета находилась на одном уровне с Солнцем. Ученые собрали больше света от удаленной планеты, использовав гравитационное поле звезды.

"Мы хотим делать снимки планет, обращающихся вокруг других звезд, при этом они должны выглядеть не хуже, чем имеющиеся уже снимки планет в нашей Солнечной системе. С помощью этой технологии мы надеемся сделать снимок планеты с расстояния 100 световых лет, который будет иметь такой же общественный резонанс, как и первый снимок далекой Земли, сделанный Apollo 8", – сказал замдиректора института Макинтош.

При этом для восстановления искаженных изображений планируется использовать предложенный Вячеславом Турышевым из Лаборатории реактивного движения NASA алгоритм. Однако данная технология предполагает космические экспедиции, далекие от тех, что доступны в настоящее время. Также в этом случае необходимо долго "передвигать телескоп". Например, для получения изображений ближайших экзопланет телескоп должен располагаться минимум в 14 раз дальше от Солнца, чем Плутон.

При этом если отказаться от этой идеи, то для получения изображения пришлось бы построить оптический телескоп, который в 20 раз превышает диаметр Земли.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая своего пика достигнет активность метеорного потока Майские Аквариды, рожденного кометой Галлея. В это время на небе можно будет увидеть до 40 метеоров в час. Лучшим временем для наблюдения станут предрассветные часы, с 02:00 до 04:00 по московскому времени.

