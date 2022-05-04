Метеорный поток Майские Аквариды достигнет пика в ночь на 5 мая

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Активность метеорного потока Майские Аквариды, рожденный кометой Галлея, достигнет своего пика в ночь на 5 мая, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Московский планетарий.

В это время на небе можно будет увидеть до 40 метеоров в час. Лучшим временем для наблюдений потока будут предрассветные часы, с 2:00 до 4:00 по московскому времени, вдали от искусственных источников света. Наблюдать можно невооруженным взглядом.

Отмечается, что метеорный поток Акварид образуется из-за пылевого следа, который остается от кометы Галлея. Земля проходит через след дважды в году – в апреле – мае и в октябре. Как уточняется, саму комету можно будет наблюдать лишь в 2061 году.

Ранее старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов рассказал, что в 2022 году россияне смогут наблюдать полное лунное и частное солнечное затмения, а также четыре крупных потока метеоров.

Помимо этого, в ближайшее время жители России увидят схождение нескольких планет Солнечной системы в одну линию, а летом – два суперлуния подряд.