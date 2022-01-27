Астроном рассказал, когда произойдет полное солнечное затмение в России

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Полное солнечное затмение произойдет в 2033 году на Дальнем Востоке и Чукотке, рассказал Ura.ru астроном, сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Денис Денисенко.
При этом ближайшее затмение случится в апреле 2024 года в Америке.
"Солнечные и лунные затмения повторяются через 18 лет и 11 дней. За это время Земля успевает повернуться на одну треть оборота, поэтому затмение каждый следующий сарос происходит в разных регионах земного шара", – пояснил Денисенко.
Эксперт отметил, что по солнечному затмению можно изучать структуру солнечной короны и предсказывать активность и корональные выбросы. При этом, по его словам, этот процесс оказывает влияние на природу. Например, птицы ложатся спать раньше, думая, что наступила ночь.
Завлабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева Сергей Кузин добавил, что солнечные затмения достаточно легко предсказать. Так, полные происходят около одного раза в год, а частичные кольцевые – один раз в два года.
Ранее старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов рассказал, что в 2022 году россияне смогут наблюдать полное лунное и частное солнечное затмения, а также четыре крупных потока метеоров.
Помимо этого, в ближайшее время жители России увидят схождение нескольких планет Солнечной системы в одну линию, а летом – два суперлуния подряд.
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