Потенциально опасный астероид пролетел мимо Земли

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Потенциально опасный астероид 7482 (1994 PC1) пролетел мимо Земли, сообщает "Роскосмос".

Телескоп Института прикладной математики (ИПМ) имени М. В. Келдыша заснял небесное тело в ночь на 18 января. В тот момент астероид приблизился к Земле на минимальную дистанцию.

"В 21:51 по московскому времени 18 января он прошел на расстоянии около 2 миллионов километров от нас (это почти в 5 раз дальше Луны)", – уточнили в "Роскосмосе".

Астероид 1994 РС1 был обнаружен в 1994 году в обсерватории Сайдинг-Спринг астрономом Робертом Макнотом. По данным NASA, диаметр данного небесного тела достигает 1,1 километра.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили астероид, который потенциально может столкнуться с Землей летом 2022 года. Небесное тело получило наименование 2022 AE1.