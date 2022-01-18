Уточнены параметры потенциально опасного астероида, сближающегося с Землей

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В Институте прикладной математики (ИПМ) имени М. В. Келдыша РАН сообщили о некоторых сведениях потенциально опасного астероида 7482 (1994 PC1), сближающегося с Землей. Об этом говорится в сообщении Института, опубликованном в Instagram.
"Уточнены фотометрические параметры астероида 7482 (1994 PC1), сближающегося с Землей. Кривая блеска астероида 1994 PC1, построенная по результатам наблюдений объекта в ночь с 17 на 18 января 2022 года, показывает, что астероид вращается вокруг своей оси с периодом, близким к 155 минутам, и имеет сложную несферическую форму", – отмечается в сообщении.
Уточняется, что данный метеор нашли в 1994 году в обсерватории Сайдинг-Спринг. Его выявил астроном Роберт Макнот.
Ранее ученые обнаружили астероид, который также потенциально может столкнуться с Землей. Небесное тело получило наименование 2022 AE1. Его выявили в обзоре астрономической обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона в США.
Метеор имеет в диаметре около 70 метров. Скорость его движения составляет 19,83 километра в секунду.
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