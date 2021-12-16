Комета Леонарда приблизилась к Земле на минимальное расстояние

Фото: Gregg Ruppel/NASA
Комета Леонарда, приблизившаяся к Земле на минимальное расстояние 12–13 декабря, стремительно отдаляется от планеты. Об этом РИА Новости рассказал заведующий лабораторией кафедры физики космоса Южного федерального университета Михаил Невский.
Отмечается, что данный небесный объект стал самой яркой кометой текущего года. Его было можно наблюдать невооруженным глазом.
"Она была видна вечером, на закате, в течение получаса очень низко над горизонтом, и около 06:30 утра она поднималась выше на 5–10 градусов, но вслед за этим поднималось Солнце, и хвост и ядро кометы таяли в лучах восходящего Солнца", – рассказал Невский.
Астроном добавил, что в полной мере рассмотреть это явление жителям Земли помешала облачность.
"Это было небольшое светящееся пятнышко по диаметру меньше диска Луны и менее яркое. И тянущийся светящийся хвост на несколько диаметров Луны", – уточнил специалист.
По его словам, в бинокль или телескоп было также возможно увидеть раздвоение хвоста кометы на шлейф из пыли и газа.
Невский пояснил, что на расстоянии в 35 миллионов километров комета Леонарда была почти в 100 раз дальше от Земли, чем Луна, но в 2–3 раза ближе, чем Марс и Венера.
Комету C/2021 A1 (Leonard) 3 января 2021 года открыл американский астроном Грегори Леонард. Известно, что она летит сквозь космическое пространство со скоростью около 70 километров в секунду. С 1 по 13 декабря объект быстро перемещался на фоне ряда созвездий и был виден жителям Земли.
Комета Леонарда максимально приблизилась к Земле
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: