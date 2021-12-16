Комета Леонарда приблизилась к Земле на минимальное расстояние

Фото: Gregg Ruppel/NASA

Комета Леонарда, приблизившаяся к Земле на минимальное расстояние 12–13 декабря, стремительно отдаляется от планеты. Об этом РИА Новости рассказал заведующий лабораторией кафедры физики космоса Южного федерального университета Михаил Невский.

Отмечается, что данный небесный объект стал самой яркой кометой текущего года. Его было можно наблюдать невооруженным глазом.

"Она была видна вечером, на закате, в течение получаса очень низко над горизонтом, и около 06:30 утра она поднималась выше на 5–10 градусов, но вслед за этим поднималось Солнце, и хвост и ядро кометы таяли в лучах восходящего Солнца", – рассказал Невский.

Астроном добавил, что в полной мере рассмотреть это явление жителям Земли помешала облачность.

"Это было небольшое светящееся пятнышко по диаметру меньше диска Луны и менее яркое. И тянущийся светящийся хвост на несколько диаметров Луны", – уточнил специалист.

По его словам, в бинокль или телескоп было также возможно увидеть раздвоение хвоста кометы на шлейф из пыли и газа.

Невский пояснил, что на расстоянии в 35 миллионов километров комета Леонарда была почти в 100 раз дальше от Земли, чем Луна, но в 2–3 раза ближе, чем Марс и Венера.

Комету C/2021 A1 (Leonard) 3 января 2021 года открыл американский астроном Грегори Леонард. Известно, что она летит сквозь космическое пространство со скоростью около 70 километров в секунду. С 1 по 13 декабря объект быстро перемещался на фоне ряда созвездий и был виден жителям Земли.

