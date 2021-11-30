Самая яркая комета этого года приблизится к Земле 12 декабря

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Комета Леонарда приблизится к Земле на минимальное расстояние 12 декабря. Об этом говорится на сайте Московского планетария.

Отмечается, что комета пройдет в 35 миллионах километров от нашей планеты и окажется самой яркой в этом году.

В планетарии сообщают, что с 1 по 13 декабря комета будет быстро перемещаться на фоне ряда созвездий. Увидеть ее получится утром и вечером.

Так, наблюдать комету по утрам удастся с 05:00 до 06:00 с учетом времени восхода Солнца. А в вечернее время увидеть ее получится спустя 1–2 часа после заката.

Комету C/2021 A1 (Leonard) 3 января 2021 года открыл американский астроном Грегори Леонард. Известно, что она летит сквозь космическое пространство со скоростью около 70 километров в секунду.

Ранее в NASA сообщали, что в декабре к Земле приблизится астероид размером с Эйфелеву башню. Объект 4660 Nereus, длина которого составляет 330 метров, классифицирован как потенциально опасный астероид. Он приблизится к планете и пролетит на расстоянии 3,9 миллиона километров.