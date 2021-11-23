В NASA обнаружили новую экзопланету с помощью нейросети

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Специалисты NASA, используя алгоритмы машинного обучения, обнаружили 301-ю новую экзопланету. Об этом сообщает пресс-служба американского космического ведомства.
Уточняется, что речь идет о нейросети ExoMiner. Она использует данные транзитной фотометрии прошлых лет, тесты и алгоритмы, применяемые людьми, опыт предыдущих открытий, а также суперкомпьютер NASA Pleiades: все это вместе позволяет ей отличать настоящие экзопланеты от ложных.
Программа проанализировала тысячи звезд, вблизи которых потенциально могут быть планеты, но изучение которых по отдельности заняло бы слишком много времени. В итоге она сумела обнаружить 301-ю экзопланету, расширив их список до 4 569. Сами ученые полагают, что алгоритм работает точнее их самих, поскольку ему не свойственны разного рода предубеждения.
Ранее индийские ученые обнаружили не изученную до этого гигантскую экзопланету. Открытие было сделано при помощи оптоволоконного спектрографа PARAS. Найденная планета в 1,4 раза больше Юпитера, она вращается вокруг стареющей звезды, масса которой в 1,5 раза больше, чем у Солнца.
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