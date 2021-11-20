"Роскосмос" получил допсредства на развитие космических программ

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Правительство РФ выделило дополнительные средства "Роскосмосу" на развитие космических программ. Об этом рассказал его гендиректор Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"На этой неделе мы получили дополнительно 5,7 миллиарда рублей из резервного фонда. На прошлой неделе получили дополнительно 6,5 миллиарда рублей. Это деньги, которые пойдут на реализацию нашей лунной программы, на восполнение дефицита средств, которые необходимы для формирования группировки для экономики страны", – пояснил он.

Рогозин добавил, что средства будут направлены на реализацию программы "Сфера", развитие орбитальной группировки метеоспутников, а также спутников дистанционного зондирования Земли.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что РФ обеспокоена тем, что военные спутники разведки США в последние десятилетия работают очень интенсивно.