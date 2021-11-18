Рогозин заявил об отсутствии угроз для безопасности экипажа МКС

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Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заверил, что Международной космической станции и ее экипажу ничего не угрожает. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Рогозин отметил, что провел встречу с делегацией NASA. Кроме того, он побеседовал с главой ведомства Биллом Нельсоном.

Как пояснил глава "Роскосмоса", переговоры касались вопросов о компетенциях сторон.

"Сфера наших компетенций – это прежде всего безопасность и поступательное развитие МКС. На сегодняшний момент каких бы то ни было угроз с точки зрения этого направления у нас нет", – подчеркнул Рогозин.

Во вторник, 16 ноября, Минобороны России сообщило об успешно проведенном испытании по поражению недействующего российского космического аппарата "Целина-Д".

В министерстве отметили, что новая стратегия по космосу США нацелена на создание комплексного военного преимущества. Поэтому российское военное ведомство планово укрепляет обороноспособность.

Позднее Билл Нельсон выразил возмущение испытаниями противоспутникового оружия, которые провела Россия.

По мнению главы NASA, действия российской стороны поставили под угрозу Международную космическую станцию и ее экипаж. Нельсон отдельно отметил, что на борту МКС находились и российские космонавты.