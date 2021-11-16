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Безопасность

16:07

В Минобороны сообщили о поражении недействующего космического аппарата РФ

безопасность

Фото: Depositphotos/JohanSwanepoel

Минобороны России успешно провело испытание по поражению недействующего российского космического аппарата "Целина-Д". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В министерстве отметили, что новая стратегия по космосу США нацелена на создание комплексного военного преимущества. Поэтому российское военное ведомство планово укрепляет обороноспособность.

"США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности", – отметили в Минобороны.

В министерстве также рассказали, что фрагменты пораженного спутника будут отслеживаться до полного прекращения своего существования.

Ранее глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон выразил возмущение испытаниями противоспутникового оружия, которые провела Россия.

По мнению главы NASA, действия России поставили под угрозу Международную космическую станцию и ее экипаж. Нельсон отдельно отметил, что на борту МКС находились и российские космонавты.

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