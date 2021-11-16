Эксперт прокомментировал слова США о безрассудных испытаниях РФ в космосе

Фото: "Роскосмос"/Олег Скрипочка
Военный эксперт, политолог Борис Подопригора считает, что сейчас мир переходит к отказу от международных договорных обязательств, сообщает Pravda.Ru.
Так специалист прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о безрассудных испытаниях РФ в космосе. Подопригора полагает, что в настоящее время главы государств обращают внимание в первую очередь не на международно-правовые факторы, а на политические.
"Я думаю, мир в скором времени откажется от международных договорных конструкций. Есть серьезные причины считать, что эта система просто не выдержит напора эмоций. Однако нужно подождать, сейчас нельзя с уверенностью сказать, что мы правы", – сказал эксперт.
Ранее глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон выразил возмущение испытаниями противоспутникового оружия, которые якобы провела Россия. По его словам, действия России поставили под угрозу Международную космическую станцию и ее экипаж. Нельсон отдельно отметил, что на борту МКС находились и российские космонавты.
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