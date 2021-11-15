Космический мусор второй раз пролетел мимо МКС

Фото: nasa.gov
Международная космическая станция (МКС) во второй раз за день разминулась с космическим мусором.
Никаких признаков столкновения обнаружено не было. Станция и экипаж не пострадали, следует из трансляции NASA.
Сообщения об угрозе столкновения МКС с космическим мусором появились в понедельник утром.
Из-за этого экипаж Международной космической станции перешел на корабли "Союз" и Crew Dragon и задраил все люки из-за угрозы космического мусора. На корабле "Союз" спрятались российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.
Столкновения с космическим объектом удалось избежать.
Экипаж МКС предупредили об угрозе столкновения с космическим мусором