В "Роскосмосе" заявили о сближении фрагмента китайского спутника с МКС

Фото: CC BY 2.0/"Роскосмос"/NASA
В пятницу, 12 ноября, к Международной космической станции (МКС) приблизится обломок китайского космического аппарата, специалисты "Роскосмоса" проводят оценку уровня угрозы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
"По предварительной информации, фрагмент космического аппарата Fengyun-1C сблизится с Международной космической станцией 12 ноября около 04:00 по московскому времени", – заявили в пресс-службе.
Там уточнили, что в настоящее время эксперты осуществляют расчет траекторий и уточняют параметры сближения объектов.
По данным источника агентства в ракетно-космической отрасли, российский Центр управления полетами может провести маневр уклонения МКС от фрагмента китайского спутника 10 ноября в районе 23:00 по московскому времени.
"Высоту станции могут поднять на 1,2 километра с помощью грузового корабля "Прогресс МС-18", – сказал источник.
Ранее сообщалось, что компания "Главкосмос" заказала изготовление корабля "Союз" для космических туристов за 2,8 миллиарда рублей. Судно подготовят к 2024 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: