В "Роскосмосе" заявили о сближении фрагмента китайского спутника с МКС

Фото: CC BY 2.0/"Роскосмос"/NASA

В пятницу, 12 ноября, к Международной космической станции (МКС) приблизится обломок китайского космического аппарата, специалисты "Роскосмоса" проводят оценку уровня угрозы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

"По предварительной информации, фрагмент космического аппарата Fengyun-1C сблизится с Международной космической станцией 12 ноября около 04:00 по московскому времени", – заявили в пресс-службе.

Там уточнили, что в настоящее время эксперты осуществляют расчет траекторий и уточняют параметры сближения объектов.

По данным источника агентства в ракетно-космической отрасли, российский Центр управления полетами может провести маневр уклонения МКС от фрагмента китайского спутника 10 ноября в районе 23:00 по московскому времени.

"Высоту станции могут поднять на 1,2 километра с помощью грузового корабля "Прогресс МС-18", – сказал источник.

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