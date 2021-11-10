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Наука

13:00

В "Роскосмосе" заявили о сближении фрагмента китайского спутника с МКС

наука

Фото: CC BY 2.0/"Роскосмос"/NASA

В пятницу, 12 ноября, к Международной космической станции (МКС) приблизится обломок китайского космического аппарата, специалисты "Роскосмоса" проводят оценку уровня угрозы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

"По предварительной информации, фрагмент космического аппарата Fengyun-1C сблизится с Международной космической станцией 12 ноября около 04:00 по московскому времени", – заявили в пресс-службе.

Там уточнили, что в настоящее время эксперты осуществляют расчет траекторий и уточняют параметры сближения объектов.

По данным источника агентства в ракетно-космической отрасли, российский Центр управления полетами может провести маневр уклонения МКС от фрагмента китайского спутника 10 ноября в районе 23:00 по московскому времени.

"Высоту станции могут поднять на 1,2 километра с помощью грузового корабля "Прогресс МС-18", – сказал источник.

Ранее сообщалось, что компания "Главкосмос" заказала изготовление корабля "Союз" для космических туристов за 2,8 миллиарда рублей. Судно подготовят к 2024 году.

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