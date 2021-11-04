Российские космонавты с борта МКС поздравили соотечественников с Днем народного единства

Фото: @roscosmos

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днем народного единства. Видео опубликовал "Роскосмос" в своем официальном Twitter-аккаунте.

"Дорогие друзья, дорогие соотечественники! Мы, космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, поздравляем вас с днем народного единства!" – сказал Шкаплеров.

Роскосмос поздравляет с одним из самых важных праздников — с Днем народного единства!



Российские члены экипажа МКС-66, космонавты Роскосмоса @Anton_Astrey и Пётр Дубров также присоединяются к поздравлениям с борта Международной космической станции! pic.twitter.com/QlCM6B06lb — РОСКОСМОС (@roscosmos) November 3, 2021

Космонавт вспомнил, как в 1612 году народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от иностранных интервентов.

Дубров попросил граждан России не забывать, что в трудные времена народ всегда держится вместе для победы над врагами. Он призвал россиян беречь чувство народного единства. По мнению космонавта, это оно является братским для всех жителей страны.

Ранее стало известно, что московские парки проведут онлайн-мероприятия ко Дню народного единства. Специальную программу подготовили девять зон отдыха. В четверг, 4 ноября, на страницах парков в соцсетях гостей ждут лекции, творческие занятия, концерты и викторины.