Московские парки подготовили онлайн-программу ко Дню народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Парки Москвы проведут онлайн-мероприятия ко Дню народного единства, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Специальную онлайн-программу мероприятий подготовили девять зон отдыха. В четверг, 4 ноября, на страницах парков в соцсетях гостей ждут лекции, творческие занятия, концерты и викторины. Принять участие в программе можно будет бесплатно и без предварительной регистрации.

Лианозовский парк проведет онлайн-лекцию с историком Олегом Шишкиным, который расскажет о традиции празднования Дня народного единства. Ссылка на лекцию появится на страницах парка в соцсетях.

В Instagram-аккаунте "Ходынского поля" пройдет познавательная викторина. А парк "Северное Тушино" покажет онлайн-концерт, в рамках которого воспитанники и преподаватели детской музыкальной школы имени Андреева исполнят музыку народов России.

Усадьба "Воронцово" покажет мультфильм, который был снят по мотивам народной марийской сказки "Любопытный заяц". Этот проект под руководством сотрудников столичного Центра притяжения марийской культуры подготовили юные участники мастер-класса по мультипликации.

Онлайн-программы подготовили и парк "Фили", Сад имени Баумана, сад "Эрмитаж", "Красная Пресня" и Таганский парк. В 12:00 на YouTube-канале "Филей" покажут церемонию подведения итогов межнационального онлайн-фестиваля талантов детей и молодежи "Национальная гордость". Пользователи смогут посмотреть танцевальные и вокальные выступления, показ национальных костюмов и многое другое.

Ранее стало известно, что в онлайн-формате пройдет и "Ночь искусств". Акция состоится 4 ноября. Виртуальных гостей ждут экскурсии, лекции, мастер-классы и выставки. Посмотреть трансляции можно на портале "Культура.рф".