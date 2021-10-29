Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет в онлайн-формате 4 ноября. Виртуальных гостей ждут экскурсии, лекции, мастер-классы и выставки.

Посмотреть трансляции можно на портале "Культура.рф". Большую программу подготовил Музей Москвы. Так, например, в 18:00 на странице музея в Instagram пройдет открытие поп-ап выставки Андрея Касай, затем онлайн-премьера мультимедийного проекта SOLARIS, а еще через несколько часов – онлайн-концерт современных исполнителей.

Поддержать "Ночь искусств" можно в соцсетях. Для этого надо выложить фото или видео с хештэгами #мывместе #мыедины и #Россияобъединяет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.