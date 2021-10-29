Пункты экспресс-тестирования на COVID-19 открылись еще на пяти станциях метро Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию появились еще на пяти станциях Московского метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Бесплатные пункты экспресс-тестирования на COVID-19 заработали на пяти станциях Мосметро. Теперь таких станций 12 (семь заработали на прошлой неделе)", – говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что пройти тестирование теперь можно в вестибюлях станций метро "Тверская" и "Пушкинская" (выходы № 2–4), "Маяковская" (выход № 1), "Тургеневская" (выходы № 3–5), "Хорошёвская" (выходы № 1–4) и "Третьяковская" (выход № 2). Ранее пункты уже были открыты на станциях МЦК Локомотив, Измайлово, Нижегородская, Площадь Гагарина, Лужники, Зорге, Панфиловская.

"Мы совместно с департаментом здравоохранения масштабируем количество пунктов с бесплатными экспресс-тестами на транспорте. Эта мера поможет выявить заболевание на ранних стадиях и станет дополнительной защитой для пассажиров в московском метро", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что взрослые могут сдать экспресс-тест при наличии паспорта и полиса ОМС, детям же потребуется свидетельство о рождении и присутствие родителей.

В общественных местах Москвы в общей сложности развернуто 70 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что экспресс-тестирование в день проходят 5–7 тысяч человек. В столице уже сделали свыше 80 тысяч тестов.