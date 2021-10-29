Еще 20 точек экспресс-тестирования на COVID-19 открылись в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В общественных местах Москвы открылись еще 20 точек экспресс-тестирования на COVID-19. В общей сложности в столице развернуто 70 пунктов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что экспресс-тестирование на коронавирус в день проходят 5–7 тысяч человек. В столице уже сделали свыше 80 тысяч тестов.

"В среднем доля положительных экспресс-тестов составляет 5%. Самое важное, что тест можно сделать быстро и бесплатно, а горожанам, которые получают положительный результат, сразу на месте бесплатно берут ПЦР-тест. И через сутки они получают окончательный результат – представляет ли человек опасность для окружающих или нет", – отметила Ракова.

По ее словам, положительный экспресс-тест подтверждается ПЦР в 70% случаев. Благодаря новой схеме удалось выявить свыше 2,5 тысячи зараженных.

Экспресс-тест можно сдать в 15 центрах госуслуг ежедневно с 08:00 до 20:00, а также с 09:00 до 21:00 – в вестибюлях станций метро "Тверская" и "Пушкинская" (выходы № 2–4), "Маяковская" (выход № 1), "Тургеневская" (выходы № 3–5), "Хорошёвская" (выходы № 1–4), "Третьяковская" (выход № 2). С собой необходимо иметь паспорт и при наличии полис ОМС.

Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой сделать ПЦР-тестирование на коронавирус в России бесплатным, чтобы снять с работодателей данные расходы. Такое предложение было направлено председателю федерального Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой.

