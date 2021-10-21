В Госдуме предложили сделать бесплатным ПЦР-тестирование на COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Депутаты Госдумы Алексей Куринный и Сергей Казанков (КПРФ) выступили с инициативой сделать ПЦР-тестирование на коронавирус в России бесплатным, чтобы снять с работодателей данные расходы. Об этом сообщает "Коммерсант".
Такое предложение было направлено председателю федерального Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой.
По мнению политиков, сегодня ответственность за тестирование на инфекцию лежит на работодателях, которые не всегда могут позволить себе такие расходы. В свою очередь, бесплатный ПЦР сократил бы и расходы казны государства на лечение заболевших и стоимость самих тестов при организованных централизованных закупках.
Депутаты также отметили, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан с невозможностью системы выявлять все цепочки инфицирования.
Ранее Роспотребнадзор разработал проект с предложением сократить срок получения результатов исследования на коронавирус до 24 часов.
Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус можно пройти в 50 точках Москвы. Они расположены в торговых центрах, офисах "Мои документы" и на транспортно-пересадочных узлах (ТПУ).
Для прохождения теста понадобится паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей.
Около 20 тысяч человек прошли в столице экспресс-тестирование на коронавирус
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