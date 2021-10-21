В Госдуме предложили сделать бесплатным ПЦР-тестирование на COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты Госдумы Алексей Куринный и Сергей Казанков (КПРФ) выступили с инициативой сделать ПЦР-тестирование на коронавирус в России бесплатным, чтобы снять с работодателей данные расходы. Об этом сообщает "Коммерсант".

Такое предложение было направлено председателю федерального Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой.

По мнению политиков, сегодня ответственность за тестирование на инфекцию лежит на работодателях, которые не всегда могут позволить себе такие расходы. В свою очередь, бесплатный ПЦР сократил бы и расходы казны государства на лечение заболевших и стоимость самих тестов при организованных централизованных закупках.

Депутаты также отметили, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан с невозможностью системы выявлять все цепочки инфицирования.

Ранее Роспотребнадзор разработал проект с предложением сократить срок получения результатов исследования на коронавирус до 24 часов.

Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус можно пройти в 50 точках Москвы. Они расположены в торговых центрах, офисах "Мои документы" и на транспортно-пересадочных узлах (ТПУ).

Для прохождения теста понадобится паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей.

