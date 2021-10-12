Роспотребнадзор предложил сократить срок выполнения тестов на COVID-19 до суток

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Роспотребнадзор разработал проект с предложением сократить срок получения результатов исследования на коронавирус до 24 часов. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", – говорится в проекте.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости сократить время получения результатов ПЦР-тестов на коронавирус с 48 до 24 часов.

При этом бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус запустили в 20 точках Москвы. Для прохождения теста понадобится паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей.

