Депздрав Москвы рассказал о возможностях пунктов экспресс-тестирования на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Каждый пункт экспресс-тестирования на коронавирус в Москве может принимать порядка 200 человек в сутки. В общей сумме все точки обслуживают более 4 тысяч горожан в день, сообщает РИА Новости со ссылкой на Депздрав столицы.
"В неделю экспресс-тест на коронавирус в этих точках могут сделать более 30 тысяч человек. В месяц – более 900 тысяч человек. При необходимости и повышенном спросе на экспресс-тестирование возможно увеличение мощности работы пунктов в два раза", – говорится в сообщении.
Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в Москве запустили 11 октября. Для прохождения теста понадобится паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей.
Жителей, чей экспресс-тест покажет положительный результат, попросят оставаться дома до получения результата ПЦР. Результаты придут по СМС, а также отобразятся в электронной медкарте.
Сдать экспресс-тест на COVID-19 можно ежедневно с 10:00 до 22:00 в следующих флагманских офисах "Мои документы":
Бесплатное тестирование проводится в 10 торговых центрах и общественных пространствах по графику их работы. Речь идет о ГУМе, ЦУМе, "РИО" на Дмитровском шоссе и Ленинском проспекте, "Л-153", "Ереван Плазе", "Калейдоскопе", "Океании", "Щуке", фуд-молле "Депо".
"Это наш город": москвичи могут бесплатно сдать экспресс-тест на COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: