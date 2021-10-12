Депздрав Москвы рассказал о возможностях пунктов экспресс-тестирования на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Каждый пункт экспресс-тестирования на коронавирус в Москве может принимать порядка 200 человек в сутки. В общей сумме все точки обслуживают более 4 тысяч горожан в день, сообщает РИА Новости со ссылкой на Депздрав столицы.

"В неделю экспресс-тест на коронавирус в этих точках могут сделать более 30 тысяч человек. В месяц – более 900 тысяч человек. При необходимости и повышенном спросе на экспресс-тестирование возможно увеличение мощности работы пунктов в два раза", – говорится в сообщении.

Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в Москве запустили 11 октября. Для прохождения теста понадобится паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей.

Жителей, чей экспресс-тест покажет положительный результат, попросят оставаться дома до получения результата ПЦР. Результаты придут по СМС, а также отобразятся в электронной медкарте.

Сдать экспресс-тест на COVID-19 можно ежедневно с 10:00 до 22:00 в следующих флагманских офисах "Мои документы":

ЦАО (ТЦ "Афимолл Сити", Пресненская набережная, дом 2);

ЮАО (ТЦ Columbus, Кировоградская улица, дом 13А);

ВАО (ТРЦ "Щелковский", Щелковское шоссе, дом 75);

САО (ТРЦ "Метрополис", Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 8);

ЮВАО (в здании Leroy Merlin, Рязанский проспект, дом 2, корпус 3);

ЮЗАО (ТЦ "Спектр", Новоясеневский проспект, дом 1).

Также сдать такой тест можно в центрах госуслуг в Крылатском, Лосиноостровском, Митине и Неврасовке.

Бесплатное тестирование проводится в 10 торговых центрах и общественных пространствах по графику их работы. Речь идет о ГУМе, ЦУМе, "РИО" на Дмитровском шоссе и Ленинском проспекте, "Л-153", "Ереван Плазе", "Калейдоскопе", "Океании", "Щуке", фуд-молле "Депо".

