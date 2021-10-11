Оперштаб Москвы рассказал, кто сможет пройти бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичам рассказали, как будет организовано экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу в 10 центрах госуслуг и 10 торговых центрах и общественных пространствах. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

В Оперштабе пояснили, что экспресс-тесты на антиген к коронавирусу являются скрининговым методом, который за 15 минут определяет, вероятно заражение COVID-19 или нет. Если заражение вероятно, то гражданина направляют на дополнительную диагностику.

Отмечается, что процедура позволит прервать цепочку распространения COVID-19 на самом раннем этапе.



Оперштаб С начала июля в столице проводился эксперимент, в рамках которого сравнивались результаты экспресс-проверки и ПЦР-тестирования. Экспресс-тесты показали эффективность 85%, а число ложноположительных тестов составило всего 2%. Именно из-за скорости и эффективности таких тестов было принято решение о внедрении экспресс-тестирования для ведения пациентов с симптомами ОРВИ.

Этот метод позволяет не тратить время на ожидание ПЦР-теста из лаборатории, а сразу определить дальнейшую стратегию лечения пациента. Кроме того, врач может сразу выдать лекарство и назначить лечение, что очень важно при коронавирусе, который у многих проходит скоротечно и вызывает резкое ухудшение состояния.

Также экспресс-тест снижает вероятность заражения близких, так как при положительном результате тест сразу возьмут у всех, кто проживает с заболевшим, добавили в Оперштабе.

Специалисты подчеркнули, что процедура снижает нагрузку на врача. Ему не нужно будет дополнительно приходить через несколько дней, чтобы выдать лекарственные препараты пациенту.

В столице точки тестирования расположены в местах притяжения горожан, где проверку можно пройти на ходу, во время получения государственных услуг или похода по магазинам.

Пройти тестирование могут желающие москвичи всех возрастов. С собой необходимо иметь паспорт (или свидетельство о рождении для детей).

В центрах "Мои документы", пока заявитель ждет приема в окне, он может подойти к администратору, сообщить о том, что хочет сдать тест. После забора мазка можно дооформить документы, а уже через 15 минут на стойке администратора можно узнать свой результат.

В случае получения положительного результата человека попросят зайти в отдельный кабинет, где у него возьмут ПЦР-тест. Таких граждан попросят сразу же отправиться домой на самоизоляцию до получения результата, который придет по СМС или отобразится в электронной медкарте в течение суток.

Сдать экспресс-тест на COVID-19 можно ежедневно с 10:00 до 22:00 в следующих флагманских офисах "Мои документы":

ЦАО (ТЦ "Афимолл Сити", Пресненская набережная, дом 2);

ЮАО (ТЦ Columbus, Кировоградская улица, дом 13А);

ВАО (ТРЦ "Щелковский", Щелковское шоссе, дом 75);

САО (ТРЦ "Метрополис", Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 8);

ЮВАО (в здании Leroy Merlin, Рязанский проспект, дом 2, корпус 3);

ЮЗАО (ТЦ "Спектр", Новоясеневский проспект, дом 1).

Также сдать такой тест можно в центрах госуслуг в Крылатском, Лосиноостровском, Митине и Неврасовке.

Бесплатное тестирование проводится в 10 торговых центрах и общественных пространствах по графику их работы. Речь идет о ГУМе, ЦУМе, "РИО" на Дмитровском шоссе и Ленинском проспекте, "Л-153", "Ереван Плазе", "Калейдоскопе", "Океании", "Щуке", фуд-молле "Депо".

В Москве с 1 октября пациенты с симптомами ОРВИ должны проходить экспресс-тестирование на COVID-19. Предполагается, что это позволит медикам и больным выиграть время и максимально оперативно начать подходящее лечение.

