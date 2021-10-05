Голикова заявила о необходимости сократить до 24 часов тестирование на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости сократить время получения результатов ПЦР-тестов на коронавирус до 24 часов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сокращение сроков получения результатов тестов на COVID-19 до 24 часов. Вы помните, вашим поручением некоторое время назад мы вводили 48 часов от момента поступления материала в лабораторию", – сказала она на совещании правительства РФ с Владимиром Путиным.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столичных торговых центрах и офисах "Мои документы" откроют пункты экспресс-тестирования на коронавирус.

Он выразил мнение, что увеличение массового тестирования, в том числе экспресс-тестами, которые показывают достаточно высокую надежность, является перспективным.

