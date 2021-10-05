Песков назвал причину высокой смертности от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Высокая смертность от COVID-19 обусловлена низким уровнем вакцинации российского населения, а также большей активностью самого коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"И, действительно, это (рост смертности. – Прим. ред.) вызывает обеспокоенность. А причина главная – это недостаточный уровень вакцинированности. Вирус становится злее, а уровень вакцинированности у нас недостаточен", – приводит его слова РИА Новости.

По словам представителя Кремля, в основном тяжело болеют и умирают люди, не привившиеся против COVID-19.

Говоря о вакцинации населения, Песков отметил, что каждый регион вправе самостоятельно определять меры по повышению ее темпов. Все предлагаемые ими меры хороши, считает пресс-секретарь президента.

Накануне Песков заявил, что темпы вакцинации против коронавируса в России оставляют желать лучшего, несмотря на полную готовность соответствующей инфраструктуры. При этом он подчеркнул, что единственным способом защитить свою жизнь в условиях продолжающейся пандемии является прививка.

