Темпы вакцинации от COVID-19 в РФ оставляют желать лучшего – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Кремле считают, что темпы вакцинации от COVID-19 в России оставляют желать лучшего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Темпы вакцинации, несмотря на полную готовность всей инфраструктуры и несмотря на обеспеченные возможности, оставляют желать лучшего", – сказал он.

При этом представитель Кремля напомнил, что вакцинация является единственным способом защитить свою жизнь в условиях продолжающейся пандемии.

Ранее сообщалось, что в ГУМе возобновил работу центр вакцинации от коронавирусной инфекции, его пропускная способность увеличилась до 5 тысяч человек в сутки.

Также социальные работники возобновили поквартирные обходы в Москве, в ходе которых пожилых горожан информируют о преимуществах вакцинации от коронавируса.

Москвичам напомнили, что прививка бесплатная. Для записи на нее может потребоваться назвать дату рождения и номер полиса ОМС.

