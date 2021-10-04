Соцработники проинформируют пожилых москвичей о преимуществах вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Социальные работники возобновили поквартирные обходы в Москве, в ходе которых пожилых горожан информируют о преимуществах вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
"Социальные работники, сотрудники отделов "Московского долголетия" <...> информируют горожан старшего возраста о преимуществах вакцинации, при желании помогают записаться в поликлинику для прививки, а также объясняют, как получить набор "С заботой о здоровье", – сказал глава департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.
Москвичам напомнили, что прививка бесплатная. Для записи на нее может потребоваться назвать дату рождения и номер полиса ОМС. Если соцработник запрашивает данные паспорта или банковского счета, то это мошенник, предупредил Стружак.
Получить наборы "С заботой о здоровье" могут москвичи старше 65 лет, которые завершили курс вакцинации при условии, что первый компонент вакцины они получили до конца текущего года. Подарочную коробку получат и те, кто пройдет повторную вакцинацию до 31 декабря 2021 года. Наборы будут выдавать до 1 марта 2022 года.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что благодаря особенностям иммунной системы пожилые люди переносят вакцинацию легко и без побочных эффектов. Россиянам старшего возраста можно прививаться даже при условии наличия хронических заболеваний, главное, чтобы они не находились в фазе обострения.
Ветераны Москвы начали получать наборы "С заботой о здоровье" за ревакцинацию
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