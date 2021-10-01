В Роспотребнадзоре рассказали, как переносят вакцинацию от COVID-19 пожилые люди

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Благодаря особенностям иммунной системы пожилые люди переносят вакцинацию легко и без побочных эффектов, рассказали в пятницу, 1 октября, в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что прививаться россиянам старшего возраста можно даже с различными хроническими заболеваниями, главное, чтобы они не находились в фазе обострения.
Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, пожилые люди находятся в зоне особого риска, поэтому вакцинация является одним из самых эффективных способов снизить риски тяжелого течения COVID-19.
"Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам", – говорится в сообщении.
Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России завершилась третья фаза клинических испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых людях. Министр отметил, что препарат показал себя как безопасный.
Сейчас готовится итоговый отчет. Параллельно Центр имени Гамалеи, создавший "Спутник V", разрабатывает новые рекомендации по вакцинации этим препаратом.
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