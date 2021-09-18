Врач объяснил, кому может понадобиться досрочная ревакцинация от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Проводить ревакцинацию от COVID-19 ранее установленного Минздравом РФ срока нужно только в трех случаях, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Первый из них – предстоящая поездка в страну с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
"Если, например, у человека уже прошло пять или пять с половиной месяцев после прививки, и ему нужно поехать в те страны, где пандемия в полном разгаре, то, конечно, рекомендую до поездки успеть ревакцинироваться", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.
Досрочная ревакцинация, по словам врача, также может быть необходима людям преклонного возраста и пациентам с некоторыми заболеваниями.
"Это можно косвенно определить по отрицательному результату ИФА на соответствующие антитела, но это довольно редкие случаи", – объяснил Крючков.
Он напомнил, что российское министерство здравоохранения рекомендует проводить повторную вакцинацию от коронавируса через шесть месяцев после первой прививки. По словам иммунолога, это самый оптимальный срок и пропускать его не безопасно.
"Я не рекомендую тянуть больше семи месяцев, потому что есть риски: у значительного процента людей, примерно у трети, антитела либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает", – пояснил он.
В то же время врач отметил, что торопиться с ревакцинацией в большинстве случаев не имеет смысла. По его словам, это не принесет никакого вреда, но и не окажет положительного влияния на иммунитет.
Иммунолог также предположил, что в дальнейшем пожилым людям прививку от COVID-19 будут делать каждые 4–5 месяцев, а молодым и здоровым людям – каждые 8–9 месяцев. Крючков подчеркнул, что пока говорить о точных сроках рано, поскольку соответствующие исследования еще только проводятся.
Ранее завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова рассказала о важности ревакцинации от коронавируса. По ее словам, к повторной прививке от коронавируса нужно относиться серьезно. Специалист добавила, что можно ревакцинироваться "Спутником Лайт". Она пояснила, что это однократная постановка вакцины, которая эффективна и которая усилит защиту организма.
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