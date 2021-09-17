Врач сравнил уровень антител вакцинированных и ревакцинированных людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 сравнил уровень антител после вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции.

По словам эксперта, этот показатель во многом зависит от количества времени, которое прошло после процедур.

"Изменения происходят в динамике. Человек вакцинируется, у него на максимум те же иммуноглобулины G (класс антител. – Прим. ред.) выходят плюс-минус черед полторы недели. Затем они начинают медленно падать. Так что примерно через 3–3,5 месяца их уровень падает раза в 2,5–3 от максимума. И к ревакцинации человек подходит со значительно меньшими значениями", – говорит Крючков.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Уже есть работы, которые показывают, что максимум антител у ревакцинированных выше. Но точно говорить об этом пока нельзя. Вроде бы считается, раз это уже следующая доза вакцины, то она дает очень сильный прирост.

Однако в этом вопросе важны индивидуальные особенности организма, указывает эксперт.

"Если у человека при первой вакцинации был максимум в 500 BAU/мл (показатель антител к коронавирусу. – Прим. ред.), то вряд ли при второй прививке у него будет 2 000 или 3 000. Но если в разумные сроки ревакцинироваться, то максимум должен быть больше, чем при первой вакцинации. Это происходит на фоне того, что организм знает этот антиген, из-за чего он гораздо больше и быстрее развивается", – рассказал собеседник Москвы 24.

Крючков напомнил, что проверять уровень антител перед ревакцинацией от коронавируса необязательно. Это связано с тем, что их количество для надежной защиты от инфекции индивидуально для каждого.

"Существует вопрос, какой уровень антител достаточен для людей каждого пола, возраста, веса, чтобы гарантировать 95–99% защиты. Сейчас мы этого не знаем, потому что нет полных данных. Поэтому сейчас идти и делать тесты необязательно", – резюмировал Крючков.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, какой промежуток должен пройти между прививками от гриппа и COVID-19. По ее словам, между вакцинациями следует выждать месяц в качестве перерыва.

