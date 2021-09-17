Врач сравнил уровень антител вакцинированных и ревакцинированных людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 сравнил уровень антител после вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции.
По словам эксперта, этот показатель во многом зависит от количества времени, которое прошло после процедур.
"Изменения происходят в динамике. Человек вакцинируется, у него на максимум те же иммуноглобулины G (класс антител. – Прим. ред.) выходят плюс-минус черед полторы недели. Затем они начинают медленно падать. Так что примерно через 3–3,5 месяца их уровень падает раза в 2,5–3 от максимума. И к ревакцинации человек подходит со значительно меньшими значениями", – говорит Крючков.
Однако в этом вопросе важны индивидуальные особенности организма, указывает эксперт.
"Если у человека при первой вакцинации был максимум в 500 BAU/мл (показатель антител к коронавирусу. – Прим. ред.), то вряд ли при второй прививке у него будет 2 000 или 3 000. Но если в разумные сроки ревакцинироваться, то максимум должен быть больше, чем при первой вакцинации. Это происходит на фоне того, что организм знает этот антиген, из-за чего он гораздо больше и быстрее развивается", – рассказал собеседник Москвы 24.
Крючков напомнил, что проверять уровень антител перед ревакцинацией от коронавируса необязательно. Это связано с тем, что их количество для надежной защиты от инфекции индивидуально для каждого.
"Существует вопрос, какой уровень антител достаточен для людей каждого пола, возраста, веса, чтобы гарантировать 95–99% защиты. Сейчас мы этого не знаем, потому что нет полных данных. Поэтому сейчас идти и делать тесты необязательно", – резюмировал Крючков.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, какой промежуток должен пройти между прививками от гриппа и COVID-19. По ее словам, между вакцинациями следует выждать месяц в качестве перерыва.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: