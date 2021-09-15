Невролог назвал причину негативного влияния коронавируса на интеллект

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У большинства людей, перенесших COVID-19, медики выявляют снижение когнитивных способностей, это может быть связано с перемещением некоторых сосудов в голове, считает врач-невролог Александр Будик.

По его словам, при коронавирусе и постковидном синдроме нарушается кровоснабжение важных частей головного мозга, это происходит в том числе за счет повышения вязкости крови.

"У нас в голове сосуды идут к коре головного мозга, как веточки на дереве. Во время COVID-19 и сразу после него, при постковидном синдроме, происходит изменение расположения этих сосудов", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.

Эксперт отметил, что восстановить интеллект после перенесенной инфекции можно, но для этого необходимо обратиться за помощью к специалистам, в частности прийти на консультацию к неврологу.

"Чтобы убедиться в отсутствии ухудшения, надо через некоторое время еще раз сходить к неврологу и пройти те же самые тесты, что и сразу после болезни. Тогда можно будет сделать выводы", – подчеркнул врач.

Ранее сообщалось, что специалисты планируют изучить влияние коронавирусной инфекции на когнитивные функции человека. По словам заведующего кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии Сибирского государственного медицинского университета Николая Бохана, до 70% случаев госпитализации пациентов в отделения пограничных состояний клиники НИИ психического здоровья связаны с перенесенным COVID-19.

Он рассказал, что коронавирусная инфекция может вызвать неврологические, психиатрические и когнитивные осложнения, включая проблемы с памятью. Это объясняется тем, что вирус может поражать нервные ткани, а также сказываться на повреждении мозга из-за кислородного голодания или это может быть ответом иммунной системы на вирус.