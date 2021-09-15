Невролог назвал причину негативного влияния коронавируса на интеллект

Фото: depositphotos/Elnur_
У большинства людей, перенесших COVID-19, медики выявляют снижение когнитивных способностей, это может быть связано с перемещением некоторых сосудов в голове, считает врач-невролог Александр Будик.
По его словам, при коронавирусе и постковидном синдроме нарушается кровоснабжение важных частей головного мозга, это происходит в том числе за счет повышения вязкости крови.
"У нас в голове сосуды идут к коре головного мозга, как веточки на дереве. Во время COVID-19 и сразу после него, при постковидном синдроме, происходит изменение расположения этих сосудов", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.
Эксперт отметил, что восстановить интеллект после перенесенной инфекции можно, но для этого необходимо обратиться за помощью к специалистам, в частности прийти на консультацию к неврологу.
"Чтобы убедиться в отсутствии ухудшения, надо через некоторое время еще раз сходить к неврологу и пройти те же самые тесты, что и сразу после болезни. Тогда можно будет сделать выводы", – подчеркнул врач.
Ранее сообщалось, что специалисты планируют изучить влияние коронавирусной инфекции на когнитивные функции человека. По словам заведующего кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии Сибирского государственного медицинского университета Николая Бохана, до 70% случаев госпитализации пациентов в отделения пограничных состояний клиники НИИ психического здоровья связаны с перенесенным COVID-19.
Он рассказал, что коронавирусная инфекция может вызвать неврологические, психиатрические и когнитивные осложнения, включая проблемы с памятью. Это объясняется тем, что вирус может поражать нервные ткани, а также сказываться на повреждении мозга из-за кислородного голодания или это может быть ответом иммунной системы на вирус.
Ученые рассказали, как коронавирус влияет на мозг переболевших
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: