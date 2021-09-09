Томские медики изучат влияние COVID-19 на когнитивные функции человека

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Специалисты планируют изучить влияние коронавирусной инфекции на когнитивные функции человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), директора НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ) РАН, академика РАН Николая Бохана.

По словам специалиста, до 70% случаев госпитализации пациентов в отделения пограничных состояний клиники НИИ психического здоровья связаны с перенесенным коронавирусом.

Академик РАН уточнил, что СОVID-19 может вызвать неврологические, психиатрические и когнитивные осложнения, включая проблемы с памятью. Это объясняется тем, что вирус может поражать нервные ткани, а также сказываться на повреждении мозга из-за кислородного голодания или это может быть ответом иммунной системы на вирус.

"Согласно клиническим наблюдениям, у пациентов, которые были подключены к ИВЛ, наблюдались также нарушение внимания, снижение скорости речи и обработки информации", – отметил врач.

Эксперт добавил, что, возможно, эти симптомы могут сохраняться до 5 лет.

Подробные научные исследования, как уточнил Николай Бохан, поспособствуют созданию технологии долгосрочной реабилитации переболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее россиян предупредили об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа. По словам эксперта, как грипп, так и коронавирус размножаются в клетках внутренней оболочки сосудов, разносятся по всем органам и повреждают их, из-за чего как минимум может серьезно пострадать сосудистая система.