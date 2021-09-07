Россиян предупредили об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа

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Важность сезонной вакцинации в период пандемии обусловлена возможностью возникновения микст-инфекций – инфицирования одновременно гриппом и коронавирусом. Об этом в беседе с РИА Новости заявил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

"Необходимость сезонной вакцинации против гриппа в эпоху пандемии COVID-19 возникла из-за опасений появления микст-инфекций гриппа и COVID-19. <...> Сложно представить, что будет с организмом, зараженным одновременно двумя вирусами, насколько тяжелым будет поражение основных систем и каковы будут последствия", – объяснил медик.

По его словам, как грипп, так и коронавирус размножаются в клетках внутренней оболочки сосудов, разносятся по всем органам и повреждают их, из-за чего как минимум может серьезно пострадать сосудистая система.

Он также обратил внимание на тот факт, что каждая вакцина защищает только от того патогена, против которого была создана. Грипп между тем – сезонная болезнь, поэтому, чтобы избежать от двойного инфицирования, следует привиться от него в сентябре – октябре, до начала роста заболеваемости. При этом между вакциной против COVID-19 и против гриппа должен пройти минимум месяц.

Защититься от гриппа следует прежде всего людям из групп риска, в частности детям, пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, эндокринной или нервной систем, а также тем, для кого по тем или иным причинам высок риск заболеть гриппом, заключил Поздняков.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что 46 миллионов россиян привились хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса и почти 39 миллионов – двумя компонентами. По ее словам, для достижения коллективного иммунитета в стране необходимо, чтобы привились 80% населения, это чуть более 90 миллионов человек.

