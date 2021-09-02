Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила подъем заболеваемости COVID-19 осенью. При этом, по ее словам, в России пятую неделю наблюдается плавное снижение заболеваемости.
"У нас есть безусловные признаки стабилизации. Наверное, пятую неделю уже мы наблюдаем снижение. Снижение не очень выраженное. От недели к неделе это не больше 5–7%. А это достаточно медленное, плавное снижение", – сообщила Попова в эфире телеканала "Россия 1".
Она объяснила, что по эпидемиологическим законам осенью, когда люди возвращаются из отпусков, дети идут в школу, происходит рост заболеваемости. По ее словам, обычно это наблюдается во второй декаде сентября.
В то же время Попова подчеркнула, что распространения новых штаммов коронавируса, в том числе "Лямбды", в РФ пока нет.
"Распространения новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая "Лямбда", и другие штаммы – пока в РФ распространения этих штаммов нет", – сказала Попова.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила о начале кампании по вакцинации от гриппа в России. Первые случаи в стране уже зарегистрировали, речь идет о "гонконгском" штамме. Медики отметили, что он и будет преобладать в этом году. Чтобы избежать микса инфекций, Попова посоветовала всем привиться.
Эксперт рассказал, как совместить вакцинацию от гриппа и COVID-19
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