Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила подъем заболеваемости COVID-19 осенью. При этом, по ее словам, в России пятую неделю наблюдается плавное снижение заболеваемости.

"У нас есть безусловные признаки стабилизации. Наверное, пятую неделю уже мы наблюдаем снижение. Снижение не очень выраженное. От недели к неделе это не больше 5–7%. А это достаточно медленное, плавное снижение", – сообщила Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Она объяснила, что по эпидемиологическим законам осенью, когда люди возвращаются из отпусков, дети идут в школу, происходит рост заболеваемости. По ее словам, обычно это наблюдается во второй декаде сентября.

В то же время Попова подчеркнула, что распространения новых штаммов коронавируса, в том числе "Лямбды", в РФ пока нет.

"Распространения новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая "Лямбда", и другие штаммы – пока в РФ распространения этих штаммов нет", – сказала Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила о начале кампании по вакцинации от гриппа в России. Первые случаи в стране уже зарегистрировали, речь идет о "гонконгском" штамме. Медики отметили, что он и будет преобладать в этом году. Чтобы избежать микса инфекций, Попова посоветовала всем привиться.

