Проценко заявил о риске новой вспышки COVID-19 в Москве в конце сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Новая вспышка коронавируса в Москве может произойти в конце сентября, заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Конец сентября – это зона риска, когда будет вспышка (COVID-19. – Прим. ред.)", – сказал он.

Проценко отметил, что данный риск может быть снижен благодаря масштабной вакцинации. По словам врача, ситуация также будет зависеть от масштаба распространения сезонных инфекций, в том числе гриппа.

Ранее Проценко заявил, что прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России осенью будет во многом зависеть от отношения граждан к вакцинации.

При пассивном отношении к ней может произойти рост числа заражений, уверен Проценко. Специалист напомнил, что сезонная заболеваемость уже проявлялась в марте и осенью прошлого года.