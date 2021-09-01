Проценко заявил о риске новой вспышки COVID-19 в Москве в конце сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Новая вспышка коронавируса в Москве может произойти в конце сентября, заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Конец сентября – это зона риска, когда будет вспышка (COVID-19. – Прим. ред.)", – сказал он.
Проценко отметил, что данный риск может быть снижен благодаря масштабной вакцинации. По словам врача, ситуация также будет зависеть от масштаба распространения сезонных инфекций, в том числе гриппа.
Ранее Проценко заявил, что прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России осенью будет во многом зависеть от отношения граждан к вакцинации.
При пассивном отношении к ней может произойти рост числа заражений, уверен Проценко. Специалист напомнил, что сезонная заболеваемость уже проявлялась в марте и осенью прошлого года.
В Москве выявлено 1 229 новых случаев COVID-19
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