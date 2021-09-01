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Общество

11:30

В России выявили 18 368 новых случаев COVID-19

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 18 368 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В 1 260 (6,9%) из них не было клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На Санкт-Петербург пришлось 1 312 случаев, на Москву – 1 229, на Московскую область – 543, на Свердловскую область – 518, на Ростовскую область – 479, на Пермский край – 472, на Воронежскую область – 465, на Самарскую область – 443, на Красноярский край – 426, на Нижегородскую область – 402, на Иркутскую область – 393, на Омскую область – 387, на Челябинскую область – 375, на Ставропольский край – 358, на Волгоградскую область – 348.

Всего в России зарегистрировано 6 937 333 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,08%, Московской области – 0,13%, Республике Алтай – 0,14%.

За последние сутки в стране подтверждено 790 смертей, за весь период пандемии умерли 184 014 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 18 325 человек, за все время – 6 199 379.

Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России осенью будет во многом зависеть от отношения граждан к вакцинации.

При пассивном отношении к ней может произойти рост числа заражений, уверен Проценко. Специалист напомнил, что сезонная заболеваемость уже проявлялась в марте и осенью прошлого года.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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