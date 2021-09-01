Почти три четверти россиян боятся потерять обоняние в пандемию

Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Почти три четверти россиян боятся потерять обоняние во время пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", в котором приняли участие 1 784 респондента.
"Три четверти респондентов (74%) боятся потерять обоняние. В частности, почти половина (47%) опасаются перестать ощущать запахи любимой еды. Треть (34%) – аромат кофе и чая. Каждый пятый – аромат цветов (22%), любимого парфюма (20%) и запах шоколада (19%). Каждый десятый боится забыть, как пахнет ваниль", – говорится в сообщении.
Также участники опроса рассказали, что боятся лишиться запаха хлеба, меда, коньяка, лаванды, апельсина.
Две трети респондентов боятся перестать получать удовольствие от еды из-за потери вкуса. Более трети, в частности, переживают, что перестанут ощущать вкус фруктов и ягод, а каждый третий – вкус овощей и жареной птицы.
Ранее инфекционист Светлана Малиновская рассказала, что для восстановления обоняния после его искажения или полной потери в результате перенесенного COVID-19, необходимо, в частности, проводить сеансы ароматерапии, а также поддерживать психическое здоровье.
Специалист объяснила, что искажение обоняния, так называемая паросмия, связано с поражениями центральной нервной системы, а именно обонятельных луковиц, которые являются частью головного мозга и обрабатывают сигналы, отвечающие за восприятие запахов.
Британские учены заявили, что симптомы коронавируса изменились
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: