Почти три четверти россиян боятся потерять обоняние в пандемию

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Почти три четверти россиян боятся потерять обоняние во время пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", в котором приняли участие 1 784 респондента.

"Три четверти респондентов (74%) боятся потерять обоняние. В частности, почти половина (47%) опасаются перестать ощущать запахи любимой еды. Треть (34%) – аромат кофе и чая. Каждый пятый – аромат цветов (22%), любимого парфюма (20%) и запах шоколада (19%). Каждый десятый боится забыть, как пахнет ваниль", – говорится в сообщении.



Также участники опроса рассказали, что боятся лишиться запаха хлеба, меда, коньяка, лаванды, апельсина.

Две трети респондентов боятся перестать получать удовольствие от еды из-за потери вкуса. Более трети, в частности, переживают, что перестанут ощущать вкус фруктов и ягод, а каждый третий – вкус овощей и жареной птицы.

Ранее инфекционист Светлана Малиновская рассказала, что для восстановления обоняния после его искажения или полной потери в результате перенесенного COVID-19, необходимо, в частности, проводить сеансы ароматерапии, а также поддерживать психическое здоровье.

Специалист объяснила, что искажение обоняния, так называемая паросмия, связано с поражениями центральной нервной системы, а именно обонятельных луковиц, которые являются частью головного мозга и обрабатывают сигналы, отвечающие за восприятие запахов.

