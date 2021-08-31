Инфекционист рассказала о способах вернуть обоняние после COVID-19

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Чтобы восстановить обоняние после его искажения или полной потери в результате перенесенного COVID-19, необходимо, в частности, проводить сеансы ароматерапии, а также поддерживать психическое здоровье. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала инфекционист Светлана Малиновская.

Она объяснила, что искажение обоняния, так называемая паросмия, связано с поражениями центральной нервной системы, а именно обонятельных луковиц, которые являются частью головного мозга и обрабатывают сигналы, отвечающие за восприятие запахов.

"Позаботьтесь о психологическом здоровье: чаще гуляйте на свежем воздухе, попробуйте различные практики расслабления. Серьезные нарушения обоняния, безусловно, оборачиваются стрессом для организма, а стресс может ухудшать симптомы паросмии", – посоветовала Малиновская.

Также помочь в восстановлении обоняния могут сеансы ароматерапии: для этого нужно несколько раз в день тренировать рецепторы, вдыхая запахи различных заранее заготовленных эфирных масел.

На время, пока обоняние не восстановилось, инфекционист рекомендует отказаться от привычных блюд в пользу пресной пищи, например риса и картофеля, а также протеиновых коктейлей без вкусов.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что COVID-19 может приводить к проблемам с памятью, потере концентрации внимания, рассеянности и сонливости. У некоторых пациентов подобные проблемы проходят в течение нескольких дней или недель. При этом в других случаях последствия болезни могут преследовать человека месяцами.

