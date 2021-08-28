Мясников назвал алкогольный напиток для помощи при постковидном синдроме

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Бокал красного вина может способствовать смягчению постковидного синдрома, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

"В этом случае (при наличии постинфекционных проблем – Прим. ред.) может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант", – пояснил он в разговоре с URA.ru.

Однако Мясников отметил, что такой способ не подходит непьющим людям, а также, что употреблять алкоголь можно через неделю после окончания острой фазы заболевания.

"И алкоголь полностью противопоказан в острый период любого инфекционного заболевания, когда возникает лихорадка и вирус размножается в организме", – заявил врачи, добавив, что рекомендует не злоупотреблять спиртосодержащими напитками.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что может улучшить состояние пациента во время постковидного синдрома. По мнению специалиста, победить постковидный синдром помогает вакцинация. При этом переносимость прививки у пациентов после коронавируса такая же, как и у полностью здоровых людей.

Не у всех переболевших развивается постковидный синдром, но он может проявиться даже у тех, кто перенес COVID-19 в легкой форме. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Он отметил, что у трети переболевших обнаруживаются неврологические нарушения, около 20–30% сталкиваются с поражением оболочки сердца, у 50% – поражение сосудов. При этом течение самого заболевания не влияет на тяжесть постковидного синдрома, отметил специалист, в основном, добавил он, страдают "скомпрометированные" органы.