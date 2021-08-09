Эпидемиолог назвала сроки развития постковидного синдрома

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Постковидный синдром может развиться даже через несколько месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции и выписки из больницы, но чаще всего его симптомы появляются через четыре недели. Об этом рассказала директор по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, передает РИА Новости.
"По данным систематического обзора, <...> постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели", – сказала эксперт.
Помимо этого, Плоскирева уточнила, что у пациентов, перенесших COVID-19 в бессимптомной форме, постковидный синдром может проявиться через месяц.
Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что постковидный синдром может длиться больше двух месяцев, так как в это время у переболевших коронавирусной инфекцией держатся остаточные симптомы инфекции. Также главврач уточнил, что у пожилых постковидный синдром может затянуться.
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