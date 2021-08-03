Врач предупредил об обострении хронических заболеваний после COVID-19

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Переболевшие коронавирусом регулярно жалуются на обострение хронических заболеваний, рассказал гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов.

Он отметил, что среди его пациентов встречаются те, у кого после перенесенного COVID-19 обострялись панкреатиты, холециститы, а также появлялся синдром раздраженного кишечника.

"Коронавирус, с которым мы столкнулись, имеет такую особенность: он обостряет все хронические заболевания, которые у человека были до заражения им. Соответственно, когда этот вирус покидает человека, уходит в ремиссию, то человеку приходится заниматься именно обострением длительным того, чем он болел раньше", – сказал Харлов "Звезде".

Проявление хронических заболеваний, отметил специалист, является постковидным синдромом, который может длиться от месяца до полугода. Врач также подчеркнул, что после коронавируса сильнее проявляются астма и бронхит, а также может возникнуть расстройство нервной системы.

"У человека длительное время сохраняется состояние, похожее на депрессивное, может начаться реактивная депрессия разной степени тяжести", – добавил он.

Ранее главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал о способе избежать тромбозов после COVID-19. По его словам, пациенты, которые перенесли заболевание, должны более тщательно следить за показателем свертываемости крови.