Россиянам рассказали о неожиданных признаках постковидного синдрома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Перенесшим COVID-19 пациентам при появлении пятен перед глазами следует незамедлительно обратиться к врачу. Такое заявление врач-вирусолог Евгений Тимаков сделал в эфире радиостанции "Вести FM".
"Если появляются пятна какие-то непонятные перед глазами, очень много тромбозов сосудов сетчатки после коронавирусной инфекции, когда человек не воспринимает их, не понимает, что там микротромбик сидит. Зрение при этом не падает, но нужно срочно бежать к окулисту, потому что на ранних этапах это все корректируется", – сказал Тимаков.
Он добавил, что после перенесенного заболевания нужно уделять повышенное внимание состоянию вегетососудистой системы. Этот совет особенно актуален для ведущих активный образ жизни молодых людей.
Врач рассказал о случаях, когда снижается толерантность к физическим нагрузкам, в результате чего люди неожиданно теряют сознание, с трудом могут долго стоять и не способны продолжительное время работать в жарких помещениях.
"Сосудистый коллапс очень сильный. Поэтому необходимо наблюдение у кардиолога, невропатолога. Если кружится голова, если тошнота появляется, головные боли – обязательно обращаться к врачу", – подчеркнул специалист.
Переболевшим коронавирусом женщинам Тимаков рекомендовал внимательно следить за состоянием репродуктивной системы и регулярно посещать гинеколога. Также раз в полгода следует делать УЗИ молочной железы, брюшной полости и малого таза.
Врач уверен, что возникновение любой боли и дискомфорта может указывать на коронавирусную инфекцию или постковидный синдром. И это повод обратиться в медучреждение.
Ранее сообщалось, что в России до конца года запустят специальную программу медицинской реабилитации после коронавируса сроком до 2026 года. На нее планируется выделить свыше 100 миллиардов рублей.
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