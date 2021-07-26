Неврологи рассказали, снижаются ли когнитивные способности после коронавируса

Ученые из Великобритании пришли к выводу, что коронавирус пагубно влияет на человеческий интеллект. По их мнению, последствия, которые влечет за собой инфекция, в некоторых случаях даже хуже, чем у пациентов, перенесших инсульт. Выясняем, действительно ли COVID-19 способен снизить интеллектуальные способности и можно ли восстановить IQ после болезни.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Хуже, чем инсульт?

Специалисты из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выяснили, что коронавирусная инфекция может негативно влиять на интеллект. Причем степень снижения когнитивных способностей зависит от того, как протекала болезнь, считают эксперты.

Всего в исследовании приняли участие более 81 тысячи человек, из них больше 12 тысяч переболели COVID-19. По мнению ученых, хуже всего дела обстоят у пациентов, перенесших коронавирус в тяжелой форме. У тех, кто был подключен к ИВЛ, коэффициент интеллекта в последствии упал на семь пунктов IQ, подсчитали они. Подобные результаты не фиксировались даже у людей, перенесших инсульт.

Примечательно, что больше всего трудностей у испытуемых вызвало решение задач, для которых необходимо было использовать навыки планирования и аргументации. Вместе с тем исследователи подтвердили сделанные ранее наблюдения об эффекте длительного COVID-19.

Речь идет о проблеме с концентрацией внимания, подбором слов, а также "мозговом тумане". Кроме того, специалисты пришли к выводу, что даже после выздоровления больного его когнитивные способности не восстанавливаются, по крайней мере до прежнего уровня.

Ранее главный врач психиатрической больницы № 3 в Новосибирске Яна Мохначева рассказала, что у перенесших COVID-19 людей часто наблюдаются когнитивные нарушения, такие как снижение памяти и интеллектуальных функций.

Специалист отмечала, что в большей степени таким изменениям подвержены пожилые – после заболевания они могут становиться беспомощными и дементными. Она также указала на риски для молодых людей: по ее словам заболевшие могут страдать от различных видов тревожных расстройств, депрессий, неврозов и так далее. При этом восстановление когнитивных нарушений занимает от четырех до восьми и более месяцев, считает Мохначева.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

"Зависит от исходных данных"

Врач-невролог Рустем Гайфутдинов в разговоре с Москвой 24 заявил, что пока рано делать какие-либо выводы о необратимом влиянии коронавирусной инфекции на когнитивные способности человека. По мнению специалиста, исследований, подобных тому, что провели ученые из Великобритании, должно быть значительно больше, чтобы прийти к однозначному ответу.

Также невролог отметил, что влияние на мозговую деятельность и интеллект может оказывать не столько инфекция, сколько сам факт нахождения пациента на ИВЛ или в реанимации.





Рустем Гайфутдинов врач-невролог Сам факт пребывания в палате интенсивной терапии несет нагрузку на мозговую деятельность. Это ведет к эмоциональным нарушениям, астеническим синдромам, когнитивным расстройствам.

К тому же специалист отметил, что наличие специфического поражения головного мозга от коронавируса, как от классических нейроинфекций, пока не доказано.

"При потере вкуса и обоняния по цепочке нейронов идет небольшой локальный воспалительный процесс, но все остальное – это неспособности сосудов адекватно работать из-за болезни и снабжать всем необходимым мозг, что встречается и при любом тяжелом течении гриппа", – заявил он.

Скорость восстановления способностей, по мнению невролога, зависит от исходных данных человека: от состоянии его здоровья, сосудов, от количества времени, которое он затрачивает на интеллектуальный труд, и так далее.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Необязательно необратимые"

В свою очередь, научный руководитель Центра неврологии и нейрореабилитации ФСНКЦ ФМБА, врач-невролог и реабилитолог Семен Прокопенко в беседе рассказал Москве 24, что когнитивные нарушения после коронавируса отличаются от последствий инсульта.





Семен Прокопенко научный руководитель Центра неврологии и нейрореабилитации ФСНКЦ ФМБА, врач-невролог, врач-реабилитолог Когнитивные нарушения после коронавирусной инфекции, конечно, могут быть. Но они отличаются от нарушений после инсульта и от нарушений после болезни Альцгеймера, например. По своей интенсивности они больше похожи на нарушение обоняния – у кого-то держатся дольше, у кого-то меньше. Но я не думаю, что они должны быть обязательно необратимыми.

При этом специалист отметил, что даже после инсульта ряд проблем можно исправить: и сделать это будет гораздо сложнее, чем после перенесенной коронавирусной инфекции.

Что касается процесса реабилитации, Прокопенко заявил, что при серьезных нарушениях когнитивных способностей пациенты могут обратиться к медикаментозной терапии. В сочетании с комплексом восстановительных упражнений она поможет в борьбе с последствиями инфекции, заключил эксперт.