Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:43

Главная / Истории /

Неврологи рассказали, снижаются ли когнитивные способности после коронавируса

Коронавирусное слабоумие? Снижается ли интеллект после COVID-19
общество медицина

Ученые из Великобритании пришли к выводу, что коронавирус пагубно влияет на человеческий интеллект. По их мнению, последствия, которые влечет за собой инфекция, в некоторых случаях даже хуже, чем у пациентов, перенесших инсульт. Выясняем, действительно ли COVID-19 способен снизить интеллектуальные способности и можно ли восстановить IQ после болезни.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Хуже, чем инсульт?

Специалисты из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выяснили, что коронавирусная инфекция может негативно влиять на интеллект. Причем степень снижения когнитивных способностей зависит от того, как протекала болезнь, считают эксперты.

Всего в исследовании приняли участие более 81 тысячи человек, из них больше 12 тысяч переболели COVID-19. По мнению ученых, хуже всего дела обстоят у пациентов, перенесших коронавирус в тяжелой форме. У тех, кто был подключен к ИВЛ, коэффициент интеллекта в последствии упал на семь пунктов IQ, подсчитали они. Подобные результаты не фиксировались даже у людей, перенесших инсульт.

Примечательно, что больше всего трудностей у испытуемых вызвало решение задач, для которых необходимо было использовать навыки планирования и аргументации. Вместе с тем исследователи подтвердили сделанные ранее наблюдения об эффекте длительного COVID-19.

Речь идет о проблеме с концентрацией внимания, подбором слов, а также "мозговом тумане". Кроме того, специалисты пришли к выводу, что даже после выздоровления больного его когнитивные способности не восстанавливаются, по крайней мере до прежнего уровня.

Ранее главный врач психиатрической больницы № 3 в Новосибирске Яна Мохначева рассказала, что у перенесших COVID-19 людей часто наблюдаются когнитивные нарушения, такие как снижение памяти и интеллектуальных функций.

Специалист отмечала, что в большей степени таким изменениям подвержены пожилые – после заболевания они могут становиться беспомощными и дементными. Она также указала на риски для молодых людей: по ее словам заболевшие могут страдать от различных видов тревожных расстройств, депрессий, неврозов и так далее. При этом восстановление когнитивных нарушений занимает от четырех до восьми и более месяцев, считает Мохначева.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

"Зависит от исходных данных"

Врач-невролог Рустем Гайфутдинов в разговоре с Москвой 24 заявил, что пока рано делать какие-либо выводы о необратимом влиянии коронавирусной инфекции на когнитивные способности человека. По мнению специалиста, исследований, подобных тому, что провели ученые из Великобритании, должно быть значительно больше, чтобы прийти к однозначному ответу.

Также невролог отметил, что влияние на мозговую деятельность и интеллект может оказывать не столько инфекция, сколько сам факт нахождения пациента на ИВЛ или в реанимации.

Сам факт пребывания в палате интенсивной терапии несет нагрузку на мозговую деятельность. Это ведет к эмоциональным нарушениям, астеническим синдромам, когнитивным расстройствам.
Рустем Гайфутдинов
врач-невролог

К тому же специалист отметил, что наличие специфического поражения головного мозга от коронавируса, как от классических нейроинфекций, пока не доказано.

"При потере вкуса и обоняния по цепочке нейронов идет небольшой локальный воспалительный процесс, но все остальное – это неспособности сосудов адекватно работать из-за болезни и снабжать всем необходимым мозг, что встречается и при любом тяжелом течении гриппа", – заявил он.

Скорость восстановления способностей, по мнению невролога, зависит от исходных данных человека: от состоянии его здоровья, сосудов, от количества времени, которое он затрачивает на интеллектуальный труд, и так далее.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Необязательно необратимые"

В свою очередь, научный руководитель Центра неврологии и нейрореабилитации ФСНКЦ ФМБА, врач-невролог и реабилитолог Семен Прокопенко в беседе рассказал Москве 24, что когнитивные нарушения после коронавируса отличаются от последствий инсульта.

Когнитивные нарушения после коронавирусной инфекции, конечно, могут быть. Но они отличаются от нарушений после инсульта и от нарушений после болезни Альцгеймера, например. По своей интенсивности они больше похожи на нарушение обоняния – у кого-то держатся дольше, у кого-то меньше. Но я не думаю, что они должны быть обязательно необратимыми.
Семен Прокопенко
научный руководитель Центра неврологии и нейрореабилитации ФСНКЦ ФМБА, врач-невролог, врач-реабилитолог

При этом специалист отметил, что даже после инсульта ряд проблем можно исправить: и сделать это будет гораздо сложнее, чем после перенесенной коронавирусной инфекции.

Что касается процесса реабилитации, Прокопенко заявил, что при серьезных нарушениях когнитивных способностей пациенты могут обратиться к медикаментозной терапии. В сочетании с комплексом восстановительных упражнений она поможет в борьбе с последствиями инфекции, заключил эксперт.

Читайте также

Павелко Анастасия

Сюжет: Коронавирус COVID-19
Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать