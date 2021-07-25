Ученые раскрыли влияние COVID-19 на интеллект человека сравнимое с инсультом

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Журнал The Lancet опубликовал статью по итогам исследования более 10 тысяч переболевших COVID-19, в которой говорится, что когнитивные способности человека могут ухудшиться даже после легкой формы коронавируса. А в случаях более тяжелого протекания заболевания последствия от него сравнимы с последствиями инсульта. Об этом сообщает "Лента.ру".

Ученые и до этого предполагали, что COVID-19 может оказывать влияние на работу мозга человека: отчасти об этом свидетельствовали потеря обоняния и вкуса. Теперь же, изучив данные переболевших, которые прошли тесты на интеллект и опросы о коронавирусе, эксперты подтвердили свои подозрения.

В рамках исследования специалисты сопоставили результаты людей одного возраста, расы, пола, дохода, образования и ряда других схожих критериев. Эти данные помогли оценить влияние болезни на когнитивные способности. Ученые пришли к выводу, что коронавирусная инфекция действительно ухудшает интеллект, при этом степень негативного эффекта зависит от тяжести протекания болезни.

У пациентов, которые были подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), результаты мозговой активности снизились на 7 пунктов IQ. Уточняется, что даже инсульт влияет на когнитивные способности меньше: ущерб для мозга от него можно сравнить с ущербом от коронавирусом в средней форме.

По результатам исследования, больше всего от COVID-19 страдает способность к абстрактным логическим рассуждениям, планированию и концентрации внимания. При этом после выздоровления пациента его когнитивные способности не восстанавливаются до прежнего уровня.

Медицинский исследователь, глава благотворительного фонда Wellcome Trust Джереми Фаррар обвинил в сокрытии данных о коронавирусной инфекции британский медицинский журнал The Lancet. В своей книге Фаррар заявляет, что у The Lancet есть эксклюзивный доступ к научным работам, подтверждающим передачу патогена от человека к человеку, однако скрывал их.

