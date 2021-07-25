Исследователь обвинил журнал The Lancet в сокрытии фактов о коронавирусе

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Медицинский исследователь, глава благотворительного фонда Wellcome Trust Джереми Фаррар обвинил в сокрытии данных о коронавирусной инфекции британский медицинский журнал The Lancet, сообщает Daily Mail.

В своей книге Фаррар заявляет, что у The Lancet есть эксклюзивный доступ к научным работам, подтверждающим передачу патогена от человека к человеку, однако скрывал их. По мнению исследователя, эта информация была известна авторам журнала с начала пандемии, однако они решили не издавать выводы первых работ китайских ученых и проигнорировали советы ведущих эпидемиологов.

Он утверждает, что данные о возможной передаче вируса бессимптомными носителями также не были опубликованы вовремя.

По словам эксперта, эта информация могла бы остановить рост заболеваемости и сохранить миллионы жизней, если бы была издана своевременно.

Фаррар напомнил и о том, что об опасности нового вируса в Китае заговорили уже в конце 2019 года, когда в Ухани были зарегистрированы первые случаи заражения, предположив, что The Lancet был под давлением властей КНР, не желавших распространять эту информацию

Ранее врачи из британского агентства Общественного здравоохранения (PHE) выявили новый штамм коронавируса – B.1.621. Уточняется, что данная мутация была обнаружена у 16 жителей Великобритании, а также в Соединенных Штатах, Южной Америке и Европе.

