Немецкие ученые обнаружили уязвимое место в геноме коронавируса

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Ученые из Института органической химии и биологии Университета имени Иоганна Вольфганга Гете во Франкфурте обнаружили ключевую уязвимость коронавируса.

Специалисты идентифицировали 15 коротких сегментов SARS-CoV-2, схожие в различных коронавирусах и выполняющие важные регуляторные функции, а также определили 69 молекул, связанных с 13 из 15 сегментов РНК вируса SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Angewandte Chemie.

По словам ученых, в будущем эти данные позволят потенциально приблизить создание эффективных лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19, соответствующие испытания уже начались.

По словам профессора Харальда Швальбе, исследование показало, что SARS-CoV-2 хорошо подходит в качестве потенциальной целевой структуры для лекарств.

"Несмотря на большое количество мутаций SARS-CoV-2, консервативные сегменты РНК, идентифицированные нами, наиболее перспективны для разработки эффективных целевых ингибиторов. <...> Три молекулы даже связываются специфически только с одним сегментом РНК", – сказал он.

Ранее ученые из Дании выяснили, что вещество артемизинин, содержащееся в полыни, способно подавлять вирус SARS-CoV-2. Группа европейских исследователей провела испытания на человеческих клетках.