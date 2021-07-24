Часть закрытого участка Сокольнической линии откроют досрочно

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

01:40

Немецкие ученые обнаружили уязвимое место в геноме коронавируса

за рубежом наука

Фото: depositphotos/alexraths

Ученые из Института органической химии и биологии Университета имени Иоганна Вольфганга Гете во Франкфурте обнаружили ключевую уязвимость коронавируса.

Специалисты идентифицировали 15 коротких сегментов SARS-CoV-2, схожие в различных коронавирусах и выполняющие важные регуляторные функции, а также определили 69 молекул, связанных с 13 из 15 сегментов РНК вируса SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Angewandte Chemie.

По словам ученых, в будущем эти данные позволят потенциально приблизить создание эффективных лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19, соответствующие испытания уже начались.

По словам профессора Харальда Швальбе, исследование показало, что SARS-CoV-2 хорошо подходит в качестве потенциальной целевой структуры для лекарств.

"Несмотря на большое количество мутаций SARS-CoV-2, консервативные сегменты РНК, идентифицированные нами, наиболее перспективны для разработки эффективных целевых ингибиторов. <...> Три молекулы даже связываются специфически только с одним сегментом РНК", – сказал он.

Ранее ученые из Дании выяснили, что вещество артемизинин, содержащееся в полыни, способно подавлять вирус SARS-CoV-2. Группа европейских исследователей провела испытания на человеческих клетках.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19
Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать