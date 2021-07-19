Ученые доказали природное происхождение коронавируса

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Ученые из Великобритании и Китая провели исследование, которое позволило доказать природное происхождение коронавируса. Они опубликовали статью с доказательствами естественного происхождения инфекции, сообщает News.ru.
В работе отмечается, что коронавирус SARS-CoV-2 в сравнении с вирусом SARS-CoV 2003 года отлично адаптирован к человеческим популяциям, а изменение его адаптивности от животного-хозяина к человеку должно оказаться более значительным.
Степень приспособляемости могла сформироваться исключительно до начала пандемии и с помощью пошагового выбора, уверены исследователи. Таким образом, SARS-CoV-2 не мог возникнуть и развиться на рынке животных в большом городе и тем более в лаборатории.
Также ученые выяснили, что вспышки коронавируса были подвергнуты повторным взаимным инфекциям как у диких животных, так и у людей. В то же время на протяжении длительного времени в вирусах копились мутации, сумевшие приспособиться к человеку.
Ранее в ходе саммита лидеров G7 глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что не исключает версию лабораторной утечки SARS-CoV-2. По его словам, со стороны Китая на начальных этапах расследования не было достаточной прозрачности, возникали трудности с обменом данными.
Позже ведущий специалист уханьского Института вирусологии Ши Чжэнли опровергла это утверждение. Она подчеркнула, что все подобные заявления являются необоснованными, а данные о том, что несколько сотрудников института тяжело заболели еще до начала пандемии, не соответствуют действительности.
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