В США пригрозили КНР изоляцией в случае отказа от выяснения причин пандемии

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Фото: depositphotos/jackmalipan
Власти США пригрозили КНР изоляцией в случае, если власти страны откажутся от международного расследования причин начала пандемии коронавируса. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала Fox News.
Как рассказал Салливан, ранее президент США Джо Байден проводил с представителями некоторых стран консультации на тему международного расследования причин пандемии. Таким образом осуществлялась дипломатическая подготовка для давления на Китай, пояснил политик.
"Либо они (власти Китая. – Прим. ред.) подойдут к этому ответственно и впустят следователей, чтобы они могли заняться своей работой и выяснить, откуда все это появилось, либо они столкнутся с изоляцией со стороны международного сообщества", – подчеркнул Салливан.
В США неоднократно утверждали о доказательствах лабораторного происхождения COVID-19. В частности, издание Wall Street Journal сообщало, что трое ученых из института вирусологии в Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года.
Позднее ведущий специалист уханьского Института вирусологии Ши Чжэнли опровергла теорию об утечке коронавируса нового типа из лаборатории. Она подчеркивала, что все подобные заявления являются необоснованными.
Ученые призвали выяснить происхождение COVID-19
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