В США пригрозили КНР изоляцией в случае отказа от выяснения причин пандемии

Фото: depositphotos/jackmalipan

Власти США пригрозили КНР изоляцией в случае, если власти страны откажутся от международного расследования причин начала пандемии коронавируса. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала Fox News.

Как рассказал Салливан, ранее президент США Джо Байден проводил с представителями некоторых стран консультации на тему международного расследования причин пандемии. Таким образом осуществлялась дипломатическая подготовка для давления на Китай, пояснил политик.

"Либо они (власти Китая. – Прим. ред.) подойдут к этому ответственно и впустят следователей, чтобы они могли заняться своей работой и выяснить, откуда все это появилось, либо они столкнутся с изоляцией со стороны международного сообщества", – подчеркнул Салливан.

В США неоднократно утверждали о доказательствах лабораторного происхождения COVID-19. В частности, издание Wall Street Journal сообщало, что трое ученых из института вирусологии в Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года.

Позднее ведущий специалист уханьского Института вирусологии Ши Чжэнли опровергла теорию об утечке коронавируса нового типа из лаборатории. Она подчеркивала, что все подобные заявления являются необоснованными.